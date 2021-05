Litorale Domizio, spiagge a rischio per i branchi di cani abbandonati

Spiaggia e lungomare di Baia Verde a Castel Volturno deserte. E non sono le restrizioni per la pandemia a tenere lontano dall'area demaniale turisti, amanti della natura o semplici passanti. Anzi, in assenza di zona rossa spazi aperti come questi dovrebbero essere una risorsa ghiotta per chiunque, soprattutto dopo un duro inverno caratterizzato proprio dal lockdown dovuto al covid. Ma il rischio d'essere aggrediti da un branco di cani per chi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati