Lunedì 28 Gennaio 2019, 15:56

I carabinieri della Stazione di Cellole (Ce), in quel centro, hanno proceduto all’arresto di P. S., 30 anni. I militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo nel corso di una lite in famiglia mentre, oltre ad aggredire la propria moglie, con la quale è in corso di separazione, colpiva violentemente al capo con una grossa livella per muratura il compagno della suocera, che era intervenuto in soccorso della donna.Quest’ultimo, trasportato da personale del servizio 118 presso l’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, è stato riscontrato affetto da trauma cranico commotivo e frattura della porzione orbitale dello zigomatico di sinistra, e pertanto ricoverato in prognosi riservata.Nel corso delle immediate indagini, la moglie dell’aggressore, ha dichiarato di subire dallo stesso maltrattamenti, minacce, molestie e percosse dalfebbraio del 2018. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.