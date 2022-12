ll Coro di Voci Bianche del Teatro San Carlo si esibirà alla Reggia Designer Outlet, il 18 dicembre

Il Coro di voci bianche del Teatro di San Carlo di Napoli canta alla Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen: un grande concerto di Natale con le melodie più amate di sempre, da Silent night a Happy day, a Bianco Natal. Una performance senza precedenti che vede coinvolti 50 tra ragazzi e ragazze diretti da Stefania Rinaldi. Il coro, allestito sotto il Gazebo in Piazza delle Palme, si esibirà domenica 18 dicembre alle ore 16, alle 17 e alle 18: tre esibizioni, ciascuna di 25 minuti, gratuite ed aperte a tutti.

Il Coro delle voci bianche del Teatro di San Carlo aggiunge magia al nostro Centro in questi giorni di festa. E’ un privilegio per noi poterlo ospitare ed è un regalo che facciamo al nostro pubblico. Un appuntamento di grande emozione, che ci rende orgogliosi perché crediamo nell’importanza di condividere momenti di arte e bellezza come volano di sviluppo economico e culturale per il territorio>> commenta Fabio Rinaldi Center manager de La Reggia. L’iniziativa rinsalda il sodalizio tra La Reggia Designer Outlet e il Teatro di San Carlo avviato nel 2022 per promuovere la cultura della musica e del teatro lirico tra gli spazi del centro McArthurGlen più grande del Sud Italia.

