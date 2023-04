I racconti e le atmosfere de «Lo Cunto de li Cunti» di Giambattista Basile prendono vita al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, affascinante set di una produzione cinematografica per la regia di Massimiliano Gallo e con protagonista Peppe Barra.

Il film documentario le cui riprese sono iniziate lunedì e si concluderanno oggi è realizzato a cura della Fabbrica Audiovisiva Napoletana ed arriverà al cinema ed in televisione tra l'inverno prossimo e la primavera 2024.

Il film documentario segue i racconti di alcune delle più belle favole napoletane di Basile, riscritte e recitate da Peppe Barra, bardo napoletano per eccellenza. Ed è proprio la figura di Peppe Barra ed il suo legame con l'Opera di Basile a partire da «La Gatta Cenerentola», del 1976, fino ad oggi ad essere al centro della produzione, un racconto senza tempo ad una sola voce, tra musica e poesia. «Le favole del Basile e Peppe Barra arrivano a Santa Maria Capua Vetere grazie ad una rete di collaborazione tra pubblico e privato dichiara il produttore esecutivo Rino Pinto che ha visto protagonista non solo la Fabbrica Audiovisiva Napoletana ma anche la Film Commission della Regione Campania, diretta da Maurizio Gemma, ed il Comune sammaritano il cui sindaco, Antonio Mirra, è venuto a trovarci sul set ed ha reso più facile la nostra permanenza sul territorio. La location del Teatro Garibaldi è il set ideale per l'incontro fantastico tra Basile e Barra, il palco in cui la fantasia e la tradizione si mescolano per diventare un tutt'uno nel racconto unico della voce più bella della Napoli di oggi e non solo».

Tema portante del progetto cinematografico è il «barocco napoletano», uno stile declinato in diverse forme, a partire dal progetto musicale curato da Rocco Pasquariello che contamina musica elettronica e strumenti tradizionali con melodie e canzoni appositamente riadattate da Peppe Barra sullo stile delle villanelle sei-settecentesche. La scenografia, curata da Susi Schiappapietra, è un teatro nel teatro, il cui boccascena è ispirato ad alcune tra le primissime edizioni illustrate dell'opera di Basile realizzate dal caricaturista inglese George Cruikshank.

«Come un bozzetto su carta in attesa di essere completato spiega la scenografa la macchina scenica riprende volutamente una grande maquette ed alterna, al boccascena, un interno che si ispira ai teatri di carta del 600. I fondali, tutti dipinti a mano come la scena, riprendono un tema tra sogno e realtà che si sposa con il carattere eccentrico di Peppe Barra e ne accompagna la narrazione costruendo un mondo fantastico intorno a lui». Insieme alla scena, i cromatismi fantasiosi, si sposano con le scelte dei costumi di Anna Giordano che riprendono le ispirazioni orientali delle cotonine stampate indiane e cinesi e si confrontano artisticamente con la piccola orchestra, nera, vestita con antichi kimoni.

Tema portante della produzione, pubblicato nel 1634, «Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de peccerille» è una raccolta di cinquanta fiabe in lingua napoletana firmata da Giambattista Basile sotto lo pseudonimo di Gian Alesio Abbattutis. Realizzata sullo schema del «Decameron» di Boccaccio, l'opera di Basile offre uno spaccato storico e leggendario della Campania e della Basilicata dell'epoca con un linguaggio evocativo e morale, specifico per la narrazione ai bambini, che la fanno ritenere tra i primi testi ad uso pedagogico della storia. Principi e principesse, munacielli, diavoli e fate popolano l'universo fantastico di Basile e rappresentano, ancora oggi, una delle più complete e poetiche raccolte di fiabe popolari mai pubblicate, la prima del genere che offe uno spaccato sul Sud Italia.