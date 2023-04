Auto si ribalta dopo schianto frontale: ferita una donna

Una donna è rimasta ferita in un incidente verificatosi, intorno alle 15.45, in via Puoti, a Santa Maria a Vico. Lo schianto ha coinvolto una Fiat Punto e una Fiat Cinquecento, che si è ribaltata. Alla guida c’era una donna, estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise.

La donna, uscita dalla vettura con la testa insanguinata, è stata trasportata immediatamente dal personale medico del 118 di San Felice a Cancello al Pronto soccorso dell’ospedale di Caserta. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Traffico bloccato anche per consentire agli agenti della polizia municipale di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.