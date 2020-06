Nuovo stadio Pinto: c'è la dichiarazione di pubblico interesse. Con venticinque voti favorevoli su ventisette il Consiglio comunale ha dato il via libera alla finale del percorso amministrativo che porterà alla ricostruzione dell'impianto di viale Medaglie d'Oro. Proposto dal presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino e dall'imprenditore laziale Antonio Ciuffarella che ha già realizzato il nuovo Stipe di Frosinone, il progetto sarà motore propulsore delle ambizioni sportive della squadra rossoblù e di rilancio economico del centro cittadino.

L'idea è ambiziosa: l'impianto potrà ospitare 12mila spettatori tutti al coperto ed è predisposto per un ampliamento fino alla capienza di 16mila posti. Gli spalti poggeranno su una struttura in grado di ospitare ampi locali che accoglieranno uffici, esercizi commerciali e attività di servizio utili alla squadra di calcio. Ai quattro angoli dello stadio verranno realizzati degli ampi scaloni attraverso i quali si raggiungerà la sommità degli edifici ospitanti le attività commerciali in un'area che verrà adibita a piazza pubblica, aperta alla cittadinanza per tutta la settimana e dalla quale si accederà agli spalti durante le partite. L'impianto sarà servito da un parcheggio interrato a due piani, sottostante l'area che attualmente ospita il piazzale antistante la tribuna e da altre opere di urbanizzazione insistenti su Via Laviano e Viale Medaglie d'Oro.



Sarà realizzata una nuova strada di accesso al Palazzetto dello sport che costeggerà il settore a nord dell'impianto, in modo da decongestionare l'attuale piazzale dello stadio che serve anche da parcheggio per la scuola media Dante Alighieri. Il nuovo Pinto, nell'idea dei progettisti che ha entusiasmato la politica casertana tutta (le astensioni di Speranza per Caserta sono motivate da obiezioni su aspetti specifici del progetto e sulla durata novantennale della concessione ma non sull'opportunità dell'opera) dovrà essere polo di attrazione quotidiano per i casertani.



Un nuovo cuore pulsante in grado di battere ad un ritmo pari a quello della Reggia vanvitelliana, attraverso un ideale filo di congiunzione che passa per le vie centrali. Il tutto senza dimenticare le altre discipline sportive ospitate dallo stadio Pinto. Nella bozza di convenzione è scritto: i lavori di demolizione cominceranno soltanto una volta avvenuta la delocalizzazione del circolo del tennis e della pista di atletica. I proponenti hanno stanziato 4 milioni per realizzare un polo in grado di accogliere quelle discipline.



Il Comune, lo ha confermato ieri il sindaco Marino, ha già messo a disposizione un'area di 7mila metri quadri di recente acquisita dal demanio su via Falcone, nella zona che ospita anche il comando dei Vigili del Fuoco. In sostanza, un radicale cambiamento dell'impiantistica sportiva, in grado di porre Caserta sullo stesso piano di pochissime altre città in Italia che ospitano, quasi tutte, squadre di serie A. E già, perché il nuovo Pinto, seppur di capienza inferiore, non avrà nulla da invidiare agli stadi di Torino, di Udine o di Frosinone nè a quello in corso di realizzazione a Bergamo. Tutti impianti costruiti a spese di privati che ospitano squadre di serie A o serie B.

E su questo presupposto anche la Casertana avrà l'opportunità di raggiungere quei palcoscenici calcistici. Di qui l'emozione dei tanti consiglieri comunali che anche ieri, durante la discussione precedente la delibera, hanno confermato di aver affollato o di affollare ancora oggi gli spalti del Pinto. L'entusiasmo è condiviso dai tifosi della Casertana e ovviamente dal presidente del club D'Agostino: «Una bellissima notizia, grazie al sindaco e a tutti coloro che hanno votato favorevolmente. La politica e l'amministrazione hanno svolto un lavoro eccezionale. La delibera vale una promozione in serie A». Soddisfatti anche il sindaco Marino: «È un momento bello». E il presidente del Consiglio comunale De Florio: «Sono emozionato».



