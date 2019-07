CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 14 Luglio 2019, 12:38

Mille balle di rifiuti sono parcheggiate nel piazzale all'interno dell'impianto Stir di Santa Maria Capua Vetere. Il deposito temporaneo della frazione solida tritovagliata (Fst) è dovuto al rallentamento dello smaltimento al termovalorizzatore dell'impianto di Acerra, in vista della chiusura, che è prevista per l'inizio di settembre. Gli addetti hanno assicurato che il materiale sarà rimosso entro mercoledì, il rischio incendi è alto, così come i disagi per la città. Le conseguenze sulla qualità dell'aria preoccupano i residenti del quartiere Sant'Andrea, già fortemente provati dai miasmi provenienti dall'impianto.