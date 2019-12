Droga per oltre un chilo, tra hashish e marijuana, contenuta in sacchetti e dosi separate, un bilancino di precisione e 740 euro in contanti. È quanto sequestrato a V.R.D., 44enne di Aversa, dai carabinieri di Gricignano di Aversa che lo hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.



I militari hanno rinvenuto la droga in casa dell'arrestato dopo una prima perquisizione in strada mentre cedeva quasi 4 grammi di droga ad uno dei suoi clienti. In attesa dell'udienza di convalida, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. © RIPRODUZIONE RISERVATA