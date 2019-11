© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due giovani di Casal di Principe sono stati fermati e arrestati in una via del centro dai carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due M.S.di 26 anni e M.R. di 22 anni, sono stati fermati nel corso di un controllo alla circolazione stradale. I militari dell'Arma, insospettitisi, hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare ed hanno rinvenuto e sequestrato 200 grammi di hashish suddivisa in varie dosi e materiale per il confezionamento, il tutto nascosto all'interno di un'Audi A1 in uso ai due giovani che hanno beneficiato dei domiciliari.