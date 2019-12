© RIPRODUZIONE RISERVATA

Armi munizioni e droga sono stati sequestrate a Mondragone dai carabinieri del locale comando stazione e dal nucleo carabinieri cinofili di Sarno. Un 38enne è stato arrestato, beneficiando dei domiciliari, dopo un controllo e una perquisizione personale. In suo possesso aveva, suddivisa in dosi e la somma contante di 30 euro ritenuta verosimilmente provento dell'attività illecita. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.Successivamente, i militari hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del luogo che, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una, priva di tappo rosso, con caricatore contenente sette colpi dello stesso calibro, privi di ogiva; 20 cartucce calibro 8 prive di ogiva; 81 cartucce calibro 7,65 parabellum; una cartuccia calibro 38 Winchester e 55 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack.