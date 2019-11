© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un marocchino di 41 anni, A.L. con dimora a Cervinara è stato arrestato dai carabinieri di San Felice a Cancello per detenzione di sostanze stupefacenti. L'immigrato, a seguito di un controllo avvenuto nei pressi della stazione, è stato trovato in possesso ‎di 50 grammi di hashish e 200 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. L'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida.