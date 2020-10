I Carabinieri del Nor di Marcianise (Caserta), con il supporto di altri reparti dell'Arma, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 38 persone, delle quali 31 in carcere e 7 agli arresti domiciliari, in relazione a reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e cessione in concorso di sostanze stupefacenti. I provvedimenti scaturiscono da un'indagine svolta da settembre 2017 a luglio 2018 dalla sezione operativa del nucleo operativo radiomobile della Compagnia Carabinieri di Marcianise in collaborazione con i colleghi della Stazione Carabinieri di Orta di Atella con il coordinamento della Dda di Napoli, che ha permesso di individuare e documentare le condotte di un gruppo criminale i cui componenti, destinatari dei provvedimenti cautelari, associandosi tra loro, gestivano una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti nei territori dei comuni casertani di Marcianise, Orta di Atella, Gricignano di Aversa, Sant'Arpino, Succivo e Cesa. Le indagini hanno consentito di individuare i componenti del gruppo criminale, di eseguire 12 arresti in flagranza e 11 denunce in stato di libertà, di sequestrare un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, per un totale rispettivamente di 1,6 kg di cocaina, 250 grammi di marijuana e 540 grammi di hashish, e di accertare l'ingente giro di affari del gruppo, quantificabile in circa 400mila euro nel periodo dell'indagine.

