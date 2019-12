Scattano controlli antidroga all'esterno delle scuole casertane. Gli agenti della squadra volante della Questura di Caserta, insieme alle unità cinofile,questa mattina, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti negli istituti superiori e l'uso di droghe da parte degli studenti, soprattutto minorenni.Nel corso dei controlli gli agenti hanno arrestato un cittadino extracomunitario trovato in possesso di 80 grammi di marijuana all'interno della propria abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA