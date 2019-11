I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Marcianise hanno arrestato in flagranza di reato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, due giovani di 27 e 26 anni, S.A. e U.D.P., residenti rispettivamente a Santa Maria Capua Vetere e Caserta.



I militari dell'Arma hanno bloccato i due in Via Gemito: dopo una perquisizione personale hanno rinvenuto e sequestrando, due panetti di hashish e sette dosi dello stesso stupefacente per circa 200 grammi complessivi. Nel corso di una perquisizione domiciliare di S.A. i carabinieri hanno trovato e sequestrato un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.