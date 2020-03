I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un 20enne incensurato di Marcianise. Era in via Rossini e il suo atteggiamento ha insospettito i militari. Quando lo hanno perquisito hanno rinvenuto e sequestrato 12 stecche di hashish del peso complessivo di 60 grammi.

Sottoposto ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio.