Lotto, colpo grosso a Cellole: 255mila euro con 4 numeri

Il Lotto premia la Campania: nel concorso del 30 novembre, come riporta Agipronews, in regione sono state centrate vincite per 268.500 euro. La più importante ha premiato un giocatore di Cellole, in provincia di Caserta, dove è stata centrata una vincita da 254.250 euro grazie a una giocata di quattro numeri sulla ruota di Napoli. Ad Afragola, in provincia, di Napoli, un fortunato giocatore è invece riuscito a portare a casa un premio da 14.250 euro, ancora sulla ruota partenopea. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro, per un totale di 1,03 miliardi da inizio anno.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÀ Anacapri: 10 e Lotto, un “9” Oro da 50mila euro LE VINCITE Lotto e 10eLotto premiano la Campania: festa da 370 mila euro a... LE VINCITE Lotto, Campania protagonista con vincite per oltre 204 mila euro