“Ludo&Felix”: il parco a tema più grande d'Europa nascerà a Caserta

Rivalutare l’area della provincia casertana, risvegliando il flusso turistico e creando nuove opportunità, con un indotto anche per le attività commerciali della zona. Con questi obiettivi, nasce il progetto Ludo & Felix, il nuovo parco a tema dalla doppia anima, ludica e culturale.

Ben 100 ettari per l’area coinvolta, nel sito dell’ex cava Cementir a Maddaloni, che farà di Ludo & Felix il primo parco per superficie in Europa, più grande anche di Disneyland Paris e di Gardaland, attualmente il più grande d’Italia. Il parco sarà suddiviso in due diverse aree comunicanti, Ludo, il parco tematico che interesserà 40 ettari e Felix, il polo culturale, che sarà sviluppato su 60 ettari.

APPROFONDIMENTI LO SVILUPPO Ponticelli, nuovi campi, padel e beach soccer: piano dei privati per... GLI INTERVENTI Napoli, partono i lavori di manutenzione del parco di via Nicolardi VALLO DI DIANO Atti vandalici sulle giostrine del parco giochi di Sant'Arsenio

Un progetto assolutamente innovativo, nato grazie ad un investimento di 400 milioni di euro, di cui 270 mln fondi del PNRR e 130 mln privati e che contribuirà a creare occupazione in questo difficile momento di crisi, con 3500 nuove opportunità di lavoro, 1500 dipendenti diretti e un indotto di 2000 risorse.

Il parco rappresenta un tassello per la realizzazione di un grande polo turistico che includerà intrattenimento, cultura e shopping e contribuirà anche a consolidare l’interesse dei marchi nazionali e internazionali, forti dell'esperienza positiva dell'outlet di Valmontone e della presenza della vicina Reggia designer outlet e del Centro Commerciale Campania.

«Il 40% del parco sarà destinato ad azionariato popolare, ed i relativi utili saranno assegnati alle istituzioni locali per essere reinvestiti nella provincia di Caserta», afferma Filippo Ferdinando Gustavo Vettone, principale ideatore del progetto assieme al segretario particolare del Presidente della III commissione attività produttive del Consiglio regionale della Campania Giovanni Mensorio. «Un’opera così importante non può non essere condivisa con il popolo casertano e le istituzioni devono solo far sì che tutto si compia al meglio, per rendere il parco un fiore all’occhiello per la nostra provincia. Sono i privati a finanziare le istituzioni, un concetto rivoluzionario e un serio cambio di rotta nel modo di porsi e di guardare la politica».



Le realtà dello svago e del divertimento rappresenta un comparto strategico per il turismo. L’impresa legata al divertimento dei giovani e delle famiglie italiane funziona ed è in continua ascesa e i numeri dei parchi divertimento, degli anni pre-pandemia, lo testimoniano. Secondo l’annuario dello spettacolo Siae sono stati registrati 19,5 milioni di ingressi nel 2019, contro i 17,6 milioni del 2018, con introiti contabilizzati nella spesa del pubblico, pari a 389,3 milioni di euro.

Ludo & Felix rappresenta una nuova idea di turismo, unica in Italia e potrà risollevare la provincia di Caserta, che oggi è soltanto un luogo di passaggio verso altre mete turistiche, per la sua ridotta attrattività. Tutto ciò anche a discapito del settore alberghiero, che dagli anni 1990 al 2016 ha affrontato investimenti di oltre 120 milioni di euro ed è ormai in ginocchio e delle attività commerciali, che, anche a causa della pandemia, hanno subito e ancora rischiano numerose chiusure.

«L’area metropolitana di Napoli è l’unica ad oggi sprovvista di una struttura ricettiva di carattere turistico-culturale, che sia in linea con le moderne strutture italiane» ha affermato il sindaco Andrea De Filippo. «È evidente che questo grande ed innovativo progetto, che possa concorrere anche alla riqualificazione ambientale, può realizzarsi solo se sussistono le condizioni di assoluta armonia tra aziende ed enti pubblici. L’area di Maddaloni-Marcianise è in una posizione di pregio nell’ambito della mobilità territoriale, sia per il sud Italia e sia di collegamento tra le zone costiere e quelle interne della penisola. Un intervento del genere diviene un’opera di completamento in senso organico, che può dare uno slancio al territorio e che si potrà tradurre, nel giro di pochi anni, in un volano economico tale da modificare completamente la conformazione socio-economica della zona».

«L’attuale topografia italiana, quando si parla di parchi tematici, vede Gardaland come un grande parco, ma in effetti non è più italiano, così come Mirabilandia e MagicLand, tutti acquistati da aziende straniere» continua Cesare Falchero, ex presidente nazionale Unionparchi. «Se la realizzazione di questo grande parco nella provincia casertana verrà portato a compimento, sarà davvero la prima struttura nata e detenuta da capitale italiano».

In previsione, la settimana prossima, un incontro con il Presidente della regione, Vincenzo De Luca, per presentargli l’intero progetto ed aggiungere un altro importante tassello alla sua concretizzazione.

Ludo, l’innovativo ed ipertecnologico parco tematico, accoglierà grandi e piccini, in un’atmosfera colorata e coinvolgente. Tantissime le attrazioni e le aree giochi, per divertirsi tutti insieme in sicurezza, grazie anche alla consulenza di Cesare Falchero, grande esperto di parchi tematici.

Il parco culturale, Felix, sarà un vero e proprio melting pot di culture, un viaggio tra 20 città europee, che l’ospite potrà esplorare, proiettato in una visita esperienziale e sensoriale a 360°, attraverso le caratteristiche di ogni luogo, i suoni, i profumi, le tipicità del food entertainment e della cultura di ciascuna nazione.

All’interno di quest’area, inoltre, un quartiere fieristico di 10 ettari che accoglierà oltre 20 fiere internazionali, di settori merceologici diversi, per un anno, grazie ad importanti accordi stretti tramite il supporto di Antonio Pace, Presidente dell’associazione Verace Pizza Napoletana, con un importante gruppo americano.

Anteprima ed esclusiva mondiale per la regione Campania, sarà poi la presenza di un cinema Imax, sviluppato su 5 ettari e con 800/1000 posti a sedere, che prevederà un’esperienza immersiva su brevetto americano, in cui gli spettatori saranno proprio all’interno dello schermo cinematografico, che si estende dal pavimento al soffitto e da parete a parete. Diffusori sonori e altoparlanti, in grado di distribuire i suoni in maniera uniforme, creeranno, inoltre, l’ambiente ottimale di ascolto. Una zona centrale di un ettaro ospiterà il palco “condiviso”, dedicato ai talenti artistici della Campania, che potranno utilizzare il palco per proprie esibizioni gratuitamente.

Un parco “smart”, con tutte le funzionalità ed i servizi di una Smart City, soluzioni e tecnologie digitali, come l’utilizzo di internet e dell’intelligenza artificiale, tutte a servizio del visitatore. Un approccio che va di pari passo anche con l’efficienza energetica e la sostenibilità. Per essere coerente con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l’approvvigionamento energetico della struttura sarà realizzato secondo un approccio improntato alla riduzione dell’impatto ambientale. Il parco, dall’impronta moderna, inclusiva ed internazionale, sarà realizzato dall’impresa edile Arca.