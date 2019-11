© RIPRODUZIONE RISERVATA

, imprenditore sotto scorta e vittima della camorra, ha presentato giovedì presso la libreria La Feltrinelli di Caserta il suo libro autobiografico «La paura non perdona» edito per i tipi della Marsilio Editore.L’evento – organizzato dall’Unione Exallievi don Bosco di Caserta insieme all’Oratorio Salesiano di Caserta – ha permesso a molti di conoscere la vita di Luigi Leonardi, tra aneddoti, racconti e speranze, costruendo la sottile linea esperienziale di un imprenditore che non chiede altro che fare l’imprenditore nella propria terra.La vita di Luigi Leonardi è quella di un testimone di giustizia, messo ai margini e additato come traditore persino dalla propria famiglia, costretto, dopo aver perso tutto, a nascondere la propria identità per trovare un lavoro o anche solo qualcuno che gli affitti un alloggio. Nella sua drammatica testimonianza Leonardi non è una vittima – o lo è solo in parte –, non è un giornalista che ha scelto di consacrarsi alla verità né un eroe che sfida la morte senza riserve. È semplicemente un uomo che voleva vivere e fare impresa nella terra in cui è nato ed in cui ci è riuscito con risultati eccellenti, finché la criminalità non ha preteso «la sua parte».Nel libro, Leonardi racconta la pressione psicologica dei criminali che precede quella fisica, il baratro in cui si precipita giorno per giorno senza appigli, i fornitori che vendono i debiti ai clan, l’esperienza con le associazioni antiracket e la speranza di poter trovare un alleato in quello stesso Stato che gli ha negato la dignità tra carte e cavilli: un caso giudiziario ancora in corso, il paradossale cammino di un uomo per vedersi riconosciuto persino il diritto a lottare per i propri diritti.La storia, venuta alla ribalta dei media grazie alle Iene, si è sviluppata e si sviluppa ancora oggi intorno al lungo processo che ha visto Leonardi protagonista e vittima, a sua volta, della complessa burocrazia di Stato.Nella video intervista rilasciata a «Il Mattino», Luigi Leonardi parla dell’attuale suo impegno professionale e contro la camorra insieme alle speranze per il futuro ed al costante rapporto con le giovani generazioni, vera speranza per il futuro.