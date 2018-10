Campania choc: sul lungomare degli orrori, ragazzini in vendita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 15 Ottobre 2018, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 11:55

Chiacchierano tranquillamente sul marciapiede in brecciato del lungomare sud di Mondragone. Qualcuno fuma una sigaretta o beve una bibita. Qualche altro si siede sul muretto vicino la spiaggia o per terra. Qualcun altro ancora va avanti e indietro su una vecchia e scolorita bicicletta. Sembrano normali giovani in riva al mare. Sorprende che siano tutti stranieri, rom di origine bulgara, egiziani, nordafricani. Poi arrivano delle autovetture, si fermano a poca distanza, lampeggiano, lanciano dei segnali. Un ragazzino si avvicina, un veloce scambio di battute e, dopo, ognuno si allontana per la sua strada. Poi, qualche minuto più tardi, li rivedi stranamente insieme in luoghi isolati.È il mercato della prostituzione maschile a Mondragone. Ombre, giovanissimi e giovani, d'età compresa tra i quindici ed i venti anni, abitanti in città oppure nei paesi limitrofi, dimenticati e abbandonati da tutti. Sbucano dal nulla, specie verso l'imbrunire o nel tardo pomeriggio. E si offrono per pochi soldi, qualche decina di euro o dei piccoli regali, a uomini in cerca di nuove avventure, emozioni forti e diverse. Gli amplessi si consumerebbero in macchina o in zone nascoste, lontane dagli occhi indiscreti, protette da canneti e sterpaglie, sulla spiaggia oppure nelle traverse buie del lungomare, tra cumuli di rifiuti abbandonati. Niente romanticismo, come la vicinanza del mare e il tetto di stelle potrebbero far intendere. Solo degrado, abbandono, squallore materiale e morale.