Secondo la maggioranza delle sue vittime era una sorta di usuraio «gentiluomo». Questa considerazione, però, non sono bastate ad evitare l'arresto a Nicola Ferrara, 59 anni, di Lusciano, dipendente di una ditta che si occupa del servizio di igiene urbana.

Per lui gli arresti domiciliari al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, condotte dai militari del Nucleo Investigative del Gruppo Carabinieri di Aversa guidato dal colonnello Donato D'Amato, grazie ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip Maria Gabriella Iagulli, per usura continuata ed aggravata dall'aver agito in danno di persone in stato di bisogno.

Le indagini sono partite lo scorso anno grazie ad alcune dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che aveva indicato il fratello dell'arrestato e quest'ultimo quali usurai. Circostanza che sarebbe stata confermata dalle attività investigative, condotte con il supporto di intercettazione dell'utenza telefonica dell'interessato oltre che dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti. Si è, infatti, delineato un grave quadro indiziario nei confronti dell'indagato che, approfittando dello stato di necessita e bisogno delle vittime, in alcuni casi anche piccoli artigiani, prestava loro somme di denaro che erano poi costretti a restituire pagando un tasso d'interesse che oscillava tra il 100% ed ii 260% su base annua dell'importo del debito. Sono stati accertati almeno sette casi per cinque vittime con micro prestiti, quasi una cassa di soccorso, ma con tassi di interesse vertiginosi, che andavano dai trecento ai mille euro. A farvi ricorso quasi sempre piccoli artigiani, elettricisti, piastrellisti, fabbri e marmisti oltre al titolare di un piccolo negozio. Scientific oil metodo di restitizione, Chi incassava il prestito pagava mensilmente circa il dieci per cento sino a quando non riusciva a restituire interamente il capitale prestato. Così facendo, a fronte di un prestito di mille euro, una vittima avrebbe pagato cento euro al mese per quindici mesi prima di riuscire a restituire l'intera somma, per un totale di duemilacinquecento euro. Nonostante questo era, comunque, considerato l'amico che ti aiuta nei momenti di difficoltà da parte di chi non poteva rivolgersi a banche o finanziarie non potendo fornire garanzie. Secondo l'ipotesi accusatoria avvalorata dal gip, infatti, quando la restituzione avveniva entro un paio di giorni, l'indagato non imponeva interessi ma, in considerazione della somma prestata, chiedeva loro, quale corrispettivo, prestazioni lavorative non retribuite o un importo di denaro da versare una tantum. Una delle vittime ha, addirittura, dichiarato che gli aveva restituito 50 euro in più senza che gli fossero chiesti.

Una lettura diversa, ovviamente, quella data dai magistrati e da un'altra vittima che parlano di timore reverenziale nei confronti del presunto usuraio a causa del suo «discrete passato criminale». Fatto sta che l'arrestato, nel corso dei contatti avuti con quanti si sono fatti prestare delle somme di danaro, non avrebbe mai utilizzato parole forti o profferito minacce, sebbene si sia mostrato sempre fermo. La sua chiamata giungeva puntuale ogni mese a ricordare il versamento da effettuare mentre le vittime non si rendevano conto di essere entrate in un meccanismo che li tartassava in maniera gentile, forse anche inconsapevole.

