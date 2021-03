Lusciano, gli bruciano 80 arnie, parte la solidarietà: «Un fondo per Michele»

Partita la campagna di solidarietà per sostenere il giovane apicoltore di Lusciano che ha perso l'80 per cento della sua piccola impresa, stipata in 80 arnie. Nei giorni scorsi, un incendio doloso ha distrutto il suo allevamento di api nelle campagne di a Trentola Ducenta, uccidendo settecentomila insetti. Pochi dubbi sull'origine dolosa dell'incendio: ignoti hanno scavalcato la recinzione e hanno appiccato le fiamme con gli pneumatici di auto, e poi lanciato le arnie nel fuoco. L'iniziativa si propone di raccogliere fondi nel minor tempo possibile per far ripartire la piccola azienda di Michele e ricomprare nuove arnie e famiglie d'api con l'inizio della nuova stagione produttiva.

«In un periodo che precede quello della raccolta del miele - spiega il 23enne imprenditore di Lusciano - ci è stato fatto un danno enorme. Noi, però, non ci arrendiamo, crediamo nel nostro lavoro, realizzato con i risparmi di una vita della mia famiglia, nella nostra terra e confidiamo nelle forze dell'ordine. Ci auguriamo che possano presto individuare i balordi che hanno fatto questo». Della vicenda si è interessato anche il consigliere regionale Emilio Borrelli, presidente della commissione agricoltura, insieme all'assessore all'Agricoltura Nicola Caputo e Vincenzo Peretti, esponente di Europa Verde e professore ordinario del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali della Federico II, che nei giorni scorsi ha fatto visita a Michele.



«Faremo in modo che gli si riacquistino le arnie. Per lui nessun movimento solidale di radical chic. Avere 23 anni, lavorare onestamente e difendere l'ambiente non fa tendenza come fare il rapinatore e il camorrista», ha affermato Borrelli che poi ha aggiunto: «È una grande vigliaccata. Hanno danneggiato un giovane imprenditore che ha investito nella propria terra con un'attività che porta benefici al proprio territorio e all'ambiente. Ricordiamo che le api sono fondamentali per il nostro ecosistema. Sosteniamo la raccolta fondi per poter riacquistare le arnie a Michele, non si tratta di una grossissima cifra ma è importante dare un segnale. Mentre un certo ambiente radical chic si muove e fa sentire la propria voce soltanto se si toccano i criminali, i rapinatori e gli scippatori e i murales a essi dedicati, le persone come Michele, giovani, produttive, oneste che si dannano per apportare migliorie alla propria terra vengono lasciate sole. Noi siamo dalla parte della gente come Michele».



