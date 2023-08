Lusciano, rapinato e picchiato in casa il coordinatore di Italia Viva

Rapina in casa del coordinatore Italia Viva di Lusciano Luciano Dell'Aversano, che ha denunciato di essere stato vittima di un gruppo di banditi, che a volto coperto avrebbero fatto irruzione in casa colpendo alla testa l'uomo, per poi mettere a soqquadro l'abitazione e portare via gli oggetti preziosi.

Sull'episodio il commento del consigliere regionale del gruppo Italia Viva Vincenzo Santangelo, che esprime solidarietà «al coordinatore di Lusciano se alla sua famiglia per il terribile atto di violenza di cui è stato vittima.