Lunedì 14 Maggio 2018, 19:50 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 20:07

Lascia un figlio di 18 anni e un vuoto enorme nella vita di chi la conosceva e amava. Antonella Cantiello, 50 anni, pm della procura di Santa Maria Capua Vetere è morta questo pomeriggio, dopo una lunga e dolorosa battaglia con il male del secolo. Stimata e ben voluta dai colleghi, la Cantiello aveva guidato inchieste importanti: dalle indagini su corruzione e appalti nei Comuni del Casertano fino al fascicolo in cui aveva iscritto il vescovo di Piedimonte e Alife (il procedimento è ancora in corso). Pubblico ministero, ma anche donna di classe: ogni anno presentava lei la rassegna di musica classica organizzata dalla Procura a ridosso delle festività natalizie. Per anni, è stata il punto di riferimento nell'ufficio giudiziario di Santa Maria di forze dell'ordine che indagavano sugli abusi e violenze alle donne.