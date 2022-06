M5s, il fronte dei parlamentari diviso Chi va con Di Maio, chi è fedele a Conte

La scissione all'interno dei 5 Stelle, a seguito dell'uscita dal movimento del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è destinata ad avere una eco anche in provincia di Caserta.Sarebbero pronti ad aderire al nuovo soggetto politico, dal nome Insieme per il futuro, guidato dal ministro, i parlamentari casertani Nicola Grimaldi, Marianna Iorio e Margherita Del Sesto e il consigliere regionale Salvatore Aversano, mentre dovrebbero rimanere fedeli all'ex premier Giuseppe Conte e quindi restare nel M5s i parlamentari Agostino Santillo, Giuseppe Buompane e Antonio Del Monaco. I parlamentari che sarebbero pronti a lasciare il movimento per seguire Di Maio avevano già manifestato da tempo la loro posizione non riconoscendo di fatto la leadership di Conte.



Anche il consigliere regionale da quando il nuovo capo politico era Conte non aveva mai celato la sua «simpatia» politica per Di Maio e solo qualche giorno fa aveva rilasciato delle dichiarazioni pubbliche a sostegno del ministro affermando: «Ritengo molto grave ciò che sta accadendo al nostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per non parlare di ciò che con frequenza succede sul web, veri e propri attacchi che stanno diventano una mania collettiva nelle ultime ore. Siamo verso una propaganda fatta di menzogne contro Luigi Di Maio, per non parlare delle tensioni che si sono create all'interno del governo con atteggiamenti gravosi e deleteri degli stessi colleghi.Tutto ciò lo trovo assurdo e inaccettabile, non alimentiamo questo clima d'odio. Pieno sostegno a Luigi per i vili attacchi alla sua persona, ennesima conferma di un clima di odio e rancore che va combattuto ed eliminato. Oggi e non solo il Paese più che mai ha bisogno di unità, collaborazione e senso di appartenenza».

Mentre il premier Mario Draghi ieri comunicava le risoluzioni presso il Senato i parlamentari vicini a Di Maio firmavano dando sostegno al nuovo gruppo parlamentare e nelle prossime ore dovrebbero essere ufficializzate le adesioni al nuovo partito. Nello stesso momento Santillo ha affidato ad un tweet la sua posizione ufficiale scrivendo: «Chi esce dal Movimento 5 stelle non ha capito che il M5s viene prima di ogni personalismo. I cittadini hanno voluto la guida di Giuseppe Conte, il nostro, il mio presidente. Chi non l'accetta è giusto che se ne vada».

In provincia di Caserta la mappa dei dimaiani, vale a dire attivisti del M5s che potrebbero decidere di seguirlo, non è ancora definita ma potrebbe coincidere con le aree territoriali dei parlamentari che potrebbero seguire il ministro. I riflettori sono puntati su ciò che accadrà nell'area dell'Aversano, dell'alto Casertano e della Valle di Suessola, mentre sarebbero blindate Capua, Bellona, Caserta e Castel Volturno. Alle ultime elezioni amministrative di dieci giorni fa l'unica lista certificata e presentata con il simbolo M5s è stata quella a sostegno del candidato sindaco Adolfo Villani a Capua. Non è un caso che Santillo sia oggi schierato con Conte, con quest'ultimo si è creato un asse sin dal primo momento e la lista di Capua è stato il frutto degli attivisti locali sostenuti da Santillo e Buompane. Un'intesa tra Santillo e Conte che non era passata inosservata anche in occasione delle elezioni amministrative a Caserta sancendo l'accordo con il Partito democratico e con il candidato sindaco poi eletto, Carlo Marino.

Quell'accordo politico aveva rischiato di creare una rottura tra i parlamentari casertani che non vedevano di buon occhio il sostegno a Marino, ma alla fine l'ultima parola fu di Conte ed i parlamentari decisero poi di compattarsi. I garanti di quell'appoggio a Marino furono proprio Santillo e Buompane ed oggi il M5s siede nella giunta comunale con un proprio assessore, si tratta di Carmela Mucherino a cui è stata affidata la delega alla Transizione ecologica.

li. pe.