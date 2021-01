MACERATA CAMPANIA. Vigili del fuoco a lavoro, a Macerata Campania, per un incendio scoppiato in una cartolibreria lungo via Matteotti, al confine con Curti. Ad innescare le fiamme, con molta probabilità, è stato un corto circuito al pannello elettrico. Nonostante l’intervento dei soccorsi sia stato repentino, le lingue di fuoco hanno già distrutto il locale, del quale non resteranno che le pareti. A lanciare l’allarme, alcuni passanti, insospettiti dal fune nero che fuoriusciva dalle saracinesche; sul posto, anche una pattuglia della polizia municipale. L’incendio è divampato poco dopo le 14, quando la cartolibreria era chiusa. Non si segnalano feriti.

