Campania, famiglia sequestrata e rapinata in casa da banda di stranieri

Martedì 4 Dicembre 2018, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 04-12-2018 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA CAMPANIA - I carabinieri sono alla ricerca dei rapinatori, probabilmente stranieri dell’Est, che stanotte, intorno alle 4, hanno sequestrato un’intera famiglia all’interno di una villa in via Gobetti, a Macerata Campania. I malviventi hanno legato, imbavagliato e minacciato Giovanni Fusco, 82 anni, noto costruttore della zona, la moglie e il figlio, sorpresi durante il sonno.I ladri, tutti incappucciato e armati, si sono fatti dire dov’era la cassaforte, dalla quale hanno trafugato contanti e gioielli. Poi, hanno proseguito, mettendo a soqquadro la casa alla ricerca di altri preziosi. Dopo circa due ore, se ne sono andati, non prima, però, di aver consumato uno spuntino in cucina. Il primo a liberarsi è stato il figlio dell’imprenditore, che ha lanciato l’allarme.