Accumulavano migliaia di oggetti acquistati online e vivevano da mesi rinchiuse in una stanza del loro appartamento: madre e figlia salvate dai carabinieri

La situazione era diventata insostenibile al punto che l’anziano pensionato ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. È accaduto a Macerata Campania, in provincia di Caserta, dove un sessantunenne, stanco e preoccupato per la salute di sua moglie e di sua figlia, che per loro libera scelta si erano rinchiuse da mesi in una stanza della loro abitazione, senza mai uscire di casa, ha chiesto l‘aiuto dei militari dell’Arma.

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della locale stazione, unitamente ai vigili del fuoco di Caserta e a personale sanitario, sono intervenuti presso l’abitazione di quel nucleo familiare.

All’arrivo i militari hanno trovato la madre sessantaquattrenne e la figlia ventinovenne ancora all’interno della stanza dove si erano rinchiuse insieme a migliaia di articoli di ogni genere che le donne avevano acquistato online nel corso del tempo e accatastato nel locale riducendo lo spazio vitale a meno di due metri quadri.

Nel contempo il personale intervenuto ha constatato l’estrema precarietà delle condizioni igieniche richiedendo l’intervento di personale sanitario specializzato anche per le necessarie cure mediche. Le donne che avevano scelto di vivere in quel modo, senza alcuna costrizione da parte del loro familiare, sono state trasportate presso gli ospedali di Aversa e Sessa Aurunca per le cure necessarie.