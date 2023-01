Sono tornate a Macerata Campania, con il loro carico di suoni e di allegria, le «battuglie di pastellessa», che, negli ultimi due anni, l'emergenza sanitaria aveva confinato nei cortili e nei capanni. In occasione della Festa di Sant'Antuono, domenica sera, su corso Umberto I, in migliaia hanno assistito alla sfilata dei carri, con i bottari a intonare i canti della tradizione, percuotendo botti, tini e falci.

In un'atmosfera di ritrovata normalità, senza doversi preoccupare del distanziamento e delle mascherine, i cittadini si sono riversati in strada, esorcizzando la paura del Covid nel nome di Antonio l'anacoreta, precursore del monachesimo cristiano. Un culto che a Macerata, e nella vicina Portico, nei secoli, si è radicato, stratificato e tipizzato, assumendo le dimensioni di un rito collettivo che richiama visitatori da ogni angolo della Regione. «Tornare a sfilare è stato meraviglioso», dichiara Stany Roggiero, leader della «Cantica popolare», «battuglia» del quartiere di Caturano che il sorteggio ha voluto alla testa del corteo.

«Abbiamo ricevuto prosegue un'accoglienza straordinaria: c'era gente ovunque e dal carro si percepiva il loro entusiasmo, la loro energia». Roggiero è un artista che gira l'Italia: ha conquistato il regista Ferzan Ozpetek, l'isola di Lampedusa e icone della world music come Antoine Michel. Ha alle spalle produzioni e collaborazioni importanti. «Eppure assicura Stany ogni volta che, con i ragazzi, passo dinanzi alla chiesa di San Martino, con i gradini del sagrato straripanti di persone che ti sorridono, che ti applaudono, che cantano le tue canzoni riprovo la stessa, indescrivibile emozione».

L'edizione 2023, più scarna degli altri anni e orfana dei fondi Poc Campania, è stata curata del comitato parrocchiale, che si è mosso sotto la guida dell'abate curato Rosario Ventriglia e con il patrocinio del Comune; ha coinvolto 16 «battuglie» e circa 800 bottari. A causa dell'allerta meteo prevista per oggi, giorno in cui la Chiesa ricorda Sant'Antonio Abate, la sfilata di stasera è stata rimandata. Ma gli organizzatori sono già a lavoro per riprogrammare nel week end gli ultimi eventi, compresi i giochi tradizionali, la processione e fuochi pirotecnici. In ogni caso, si proseguirà, dal 26 al 29 gennaio, a Caturano, in un ideale passaggio di testimone da don Rosario a don Mimì Piccirillo. Alla «pasta ch'ì llesse» e alla gastronomia contadina di Macerata Linea Verde, il 26 febbraio su Rai 1, dedicherà un servizio. Grazie all'associazione «Sant'Antuono & le battuglie di pastellessa», pure lo show cooking «È sempre mezzogiorno», condotto su Rai 1 da Antonella Clerici, si è occupato dell'evento.

In forse fino alla fine, la Festa di Sant'Antuono ha dimostrato di saper essere patrimonio condiviso, immune alle divergenze, alle polemiche e a qualche carenza nella comunicazione. Anche il problema delle maggiori dimensioni dei carri, due metri in più rispetto ai 14 previsti dal regolamento comunale, è stato superato; non dal buon senso della legge, ma dalla legge del buonsenso. E ora tocca a Portico.