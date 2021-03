Il vescovo Lagnese a sorpresa nell'ex Macrico abbandonato

CASERTA - Ha voluto rendersi conto di persona del problema ex Macrico, l'ex area militare in abbandono nel centro di Caserta e oggetto di mille progetti solo annunciati dalla politica. Anche perché di proprietà della Curia di Caserta.

«Il vescovo di Caserta Pietro Lagnese, nella ricorrenza di San Giuseppe e della uccisione di don Peppe Diana, venerdì scorso, 19 marzo, ha visitato l‘area dell’ex Macrico - nel centro della città di Caserta, alle spalle del Monumento ai Caduti di Corso Trieste - di proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. Si tratta di uno spazio enorme, di circa 33 ettari, attualmente inutilizzato, né da parte della Chiesa né da parte della Città, una volta in concessione all’Esercito come caserma del settore logistico (da qui l’acronimo Macrico, che significa Magazzino centrale ricambi mezzi corazzati). Il vescovo nelle prossime settimane proseguirà nel suo lavoro di discernimento in merito all’ex struttura militare».

Dal comunicato si evince la voglia di conoscere direttamente per poi agire nel migliore dei modi.