Maddalena, sos contro la lenta agonia La responsabilità di Asl e Curia

È il simbolo massimo dell'incuria e del degrado in cui versano i monumenti pubblici, i gioielli dell'arte, ma, soprattutto le testimonianze di una memoria che non deve essere dimenticata. La chiesa di Santa Maria Maddalena, nell'omonimo complesso che ha ospitato il più antico e importante manicomio italiano e che oggi, in minima parte, ospita gli uffici dell'Asl Caserta. Un degrado senza fine che è stato utilizzato quale esempio anche dai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati