CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 21 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MADDALONI - Poteva finire in tragedia ma per fortuna, a salvarla, è stato il suo cagnolino che ha cominciato ad abbaiare. Domenica sera, in un appartamento di via Libertà a Maddaloni, a pochi passi dal campo sportivo di via Cappuccini, una 17enne ha sorpreso due ladri in casa, a volto coperto da un foulard colorato, ed è stata colpita con un bastone di legno dietro la nuca.Un'aggressione brutale che è costata cara alla liceale, la quale è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Maddaloni, cavandosela con qualche escoriazione e diverse mini fratture sul corpo, dovute alla caduta; il tutto, con una prognosi di dieci giorni e tanto spavento. Erano all'incirca le 20,45 quando la ragazza, che si trovava sotto la doccia per poi vestirsi e raggiungere le amiche, ha sentito il suo cane di piccola taglia, abbaiare incessantemente. i è infilata l'accappatoio ed è uscita dal bagno ma ha trovato davanti ai suoi occhi una scena indescrivibile: l'appartamento nel quale vive con i due genitori (due operai del posto) ed il fratello, era stato messo a soqquadro. Andando, poi, verso il soggiorno ha notato sconosciuti rovistare nei cassetti e lanciare suppellettili in aria. Sono, così, cominciate le urla della 17enne. I ladri per difendersi l'hanno colpita con un bastone di legno che avevano in una sacca e sono scappati dal portoncino d'ingresso scendendo velocemente la rampa di scale. Pochi minuti dopo, sono arrivati anche alcuni vicini, che hanno sentito i pianti disperati della ragazza.