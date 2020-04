Durante un servizio per il controllo del territorio, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Maddaloni hanno tratto in arresto in flagranza del reato di rapina C.A. classe 1984.



L’uomo, con volto travisato dal cappello della tuta, dopo aver bussato alla porta d'ingresso di uno studio medico, ubicato in via Nino Bixio, si è introdotto all'interno dello stesso scaraventando a terra la 74enne segretaria e scippandole la borsa.



I militari dell’Arma, immediatamente allertati, si sono posti alla ricerca del soggetto che hanno individuato e bloccato. L’uomo, all’atto dell’arresto, ha aggredito verbalmente e fisicamente l'equipaggio dei carabinieri, danneggiando anche una Fiat Punto parcheggiata. © RIPRODUZIONE RISERVATA