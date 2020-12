Maddaloni, cadono calcinacci dal palazzo: ferito passante

MADDALONI - Piovono calcinacci da un palazzo in via San Francesco d’Assisi a Maddaloni: ferito un passante. Momenti di paura nella tarda mattina di oggi, a pochi passi dal centralissimo corso I Ottobre. Un uomo è stato colpito alla testa da alcuni calcinacci che sono caduti da un vecchio palazzo della zona. L’uomo è stato prima soccorso da alcune persone, che si trovavano sul posto e poi dai sanitari dell’ambulanza del 118, che lo hanno trasportato presso l'ospedale di Caserta dove è stato medicato e sottoposto agli esami di routine. Ha riportato un lieve trauma cranico ma si trova tuttora sotto controllo. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti del comando locale di Polizia Municipale e i carabinieri della stazione locale, che hanno provveduto a transennare la zona e a mettere in sicurezza l’arteria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA