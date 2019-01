Mercoledì 30 Gennaio 2019, 20:02

Era in sella alla sua bici quando, nei pressi del Palazzetto dello Sport di Maddaloni, è stato investito. Si tratta del cantante neomelodico Carmine Di Tommaso, rimasto ferito e trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale Civile di via Libertà. Il cantante, che quotidianamente si allena con la bicicletta, percorrendo talvolta anche alcune strade del Casertano, è stato centrato in pieno da una Matiz di colore grigio guidata da un uomo residente a Santa Maria Capua Vetere. Trasportato al nosocomio locale, gli è stato riscontrato un trauma cranico, e diverse contusioni ed escoriazioni multiple sul corpo. Per fortuna nulla di grave, se l'è cavata con una prognosi di circa sette giorni. Già dalla prossima settimana potrà, quindi, riprendere le registrazioni per il suo nuovo singolo in uscita a breve.