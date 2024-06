Per tutti è semplicemente la “privatizzazione del cimitero” che, a partire dal primo giugno, non sarà più lo stesso: avviato l'iter, molto atteso e innovativo, di esternalizzazione di tutti i servizi e dell'intera gestione del camposanto della durata di 27 anni e un programma di investimento di circa 17 milioni di euro.

La rivoluzione, che suscita molto curiosità e qualche perplessità, sarà realizzata a tappe: parte con una proroga della «progettazione, realizzazione e gestione dell'ampliamento» della durata di due mesi. Sarà un tempo tecnico necessario affinché la società Italgeco possa completare il resoconto delle attività in corso (vendita loculi e gestioni servizi) per rendere operativa la gara europea approvata dal “Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata”.

A fine 2024, parte la rivoluzione gestionale: tutti i servizi confluiranno in un unico contratto generale affidato ad un gestore unico che sarà responsabile non solo delle attività di tanatoprassi (tumulazioni, inumazioni, riesumazioni ed estumulazioni) nonché di polizia mortuaria ma anche della cura delle aree verdi, della manutenzione ordinaria con l'aggiunta dell'attività di guardiania, vigilanza, lux perpetua e soprattutto di edilizia ordinaria o straordinaria con annesso risanamento delle aree storiche pericolanti.



Nulla graverà sugli utenti. Smentito il ricorso alla Iscop ovvero l'imposta di scopo destinata alla parziale copertura delle spese per la ristrutturazione, recupero e riqualificazione del cimitero. Cancellata l'ipotesi, avversata sul nascere, di quella che è stata ribattezzata la tassa sul caro estinto: 10 euro all'anno per loculo occupato da addebitare ai congiunti. In concreto, dopo anni di abbandono, il cimitero è assediato dalla macerie: oltre quattro ettari della parte storica del camposanto sono stati dichiarati pericolanti. È forte la contestazione sul precario stato di conservazione, mantenimento, gestione e per i disservizi registrati al cimitero.

«È tutto vero - ammette e spiega il sindaco Andrea De Filippo - perché, in oltre 25 anni, non è stato eseguito nessun intervento manutentivo. Peggio, il camposanto è stato utilizzato come bancomat per puntellare i traballanti bilanci comunali. La prime manutenzioni sono state fatte negli ultimi tre anni. Ora, si cambia pagina». Immediatamente, è previsto il rifacimento dell'ingresso, della sala mortuaria, degli uffici. Nei primi tre anni, poi, si procederà al risanamento delle congreghe storiche (Corpus Domini, Concezione e di Montedecoro) e una riqualificazione edilizia delle aree anche a rischio crollo.



Il risanamento statico integrale, tecnicamente inserito nell'elenco delle “opere fredde”, sarà accompagnato anche dall'intervento di rimozione delle macerie con la ricostruzione (opere calde). Comincia la ricostruzione: ad otto anni dal crollo, partirà anche la ricostruzione della cappella della “Concezione nuova”, che seppellì (il 28 aprile 2016) sotto le macerie 1.169 salme garantendo così nuovi loculi e i dovuti risarcimenti. Unica voce contraria è quella dell'ex consigliere Angelo Tenneriello: «Non sono avverso alle esternalizzazioni. Credo che l'ente locale possa garantire servizi decenti, manutenzione e fare utili come un privato».