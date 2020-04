Ancora un allestimento in tempi record. È già partita la ristrutturazione, la riqualificazione logistica e l'ammodernamento del terzo piano dell'ospedale di Maddaloni. In soli 14 giorni sarà realizzato pure un intervento atteso e mai decollato in sette anni. Lavori in corso, senza pause e turni a ciclo continuo, per il rifacimento integrale dell'impianto elettrico, delle condotte dei gas medicali, dell'ossigeno pure nell'ex reparto di ostetricia e ginecologia. Con procedure d'urgenza è diventato esecutivo un progetto (già affidato alla Sintec srl), originariamente finalizzato alla «ristrutturazione dell'intero terzo piano del presidio» che, a regime, avrebbe dovuto ospitare i servizi di geriatria, lungodegenza e in parte anche di oncologia. Ma l'emergenza coronavirus ha rivoluzionato l'assetto della sanità territoriale: negli ex locali della direzione sanitaria saranno allestiti dieci posti di degenza e terapia subintensiva. Altri 22 saranno ricavati dalla riorganizzazione e nuova ripartizione degli spazi occupati negli spazi un tempo di ginecologia, ostetricia e neonatologia.

«Una parte spiega lo pneumologo Rino De Lucia, ex direttore sanitario in pensione richiamato in servizio nella battaglia contro il Civid 19- sarà dedicata ai pazienti anziani, provenienti dalla Rsa regionali, che hanno bisogno di isolamento e pure servizi di assistenza». Di tratta di una emergenza sociale innescata dalla crisi sanitaria delle strutture residenziali. I nuovi posti letto incrementano gli spazi di degenza al servizio dell'innovativa area di cura delle polmoniti, a totale pressione negativa (intensiva, subintesiva e degenza), ricavata dalla riconversione delle quattro sale operatorie, e dei reparti di ortopedia e chirurgia. Pertanto, la ricettività supera i 60 posti. Si lavora, discute e si programma anche di domenica. Infatti, ieri mattina, il sindaco Andrea De Filippo, il direttore generale dell'Asl Ferdinando Russo e il responsabile dei servizi socio-sanitari Aniello Sacco hanno tenuto un «vertice informativo», presso i locali della guardianìa del nosocomio, su come sarà rivoluzionato il plesso. Cambia anche l'assetto dei piazzali esterni, su cui c'è già il placet del comune. Dovranno essere completati i percorsi pulito-sporco, gli accessi indipendenti alle aree isolate e costruite le pensiline di protezione del personale. Ma, ieri mattina, è stata la prima occasione per fare il primo bilancio sulle attività svolte dal «Covid Hospital» di Maddaloni. Due i punti di forza di rilievo assoluto.



Funziona il sistema di isolamento e protezione del personale: nessun operatore è stato contagiato con esisti negativi anche ai tamponi di verifica per oltre metà del personale. Un dato di assoluto rilievo sanitario su scala nazionale. L'altro aspetto riguarda i risultati ottenuti, fino ad oggi, dalla gestione della degenza e dell'attività: su circa 50 ricoveri, si registra un solo decesso; dieci dimissioni per completa guarigione e altri sei dimissioni sono in programma nella prossima settimana. A medio termine, inoltre, si punta ad ottimizzare il triage oggi effettuato solo presso la tendostruttura esterna della Protezione Civile e a creare una accettazione dedicata alla persone, sottoposte a tampone con annesse accederanno alle stanze di isolamento. Un servizio dedicato a chi, in attesa di tampone, ha bisogno di servizi di assistenza e vigilanza diretta del personale sanitario. «Accogliamo con soddisfazione commenta il sindaco Andrea De Filippo - l'imminente completamento di lavori di ristrutturazione/adeguamento attesi, agognati, promessi e mai realizzati da oltre un decennio». Così l'emergenza Civid-19 ha posto fine ad una telenovela amministrativa e a polemiche inaugurato nel 2010. «Era proprio la vetustà delle struttura conclude il sindaco- una delle ragioni invocate a sostegno della legittimità dei progetti di dimissione prima e poi di ridimensionamento. Oggi, è una tesi che nessuno può più sostenere mentre si può pensare all'emergenza Covid e al ripristino di altre funzioni più eventuali specializzazioni. Rivendico la lungimiranza responsabile dell'amministrazione comunale. Confidiamo dall'assoluta serietà e credibilità del direttore generale Russo». C'è anche una richiesta di natura istituzionale: una «visita del governatore Vincenzo De Luca come atto finale delle chiusura di tutti gli interventi di adeguamento funzionale».