Arrestato in flagranza per furto aggravato un trentasettenne di Maddaloni. Il ladro aveva forzato la serranda e la porta d’ingresso ed era entrato in una pizzeria, portando via 100 euro e diverse bevande. Ma poi è stato bloccato dai carabinieri che hanno recuperato la refurtiva a seguito di una perquisizione. Il trentasettenne è stato posto agli arresti domiciliari.