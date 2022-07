Scooter si schianta contro un'auto, uomo salvato dal casco protettivo

MADDALONI - Gabriella Cuoco Brutto incidente, pochi minuti fa, lungo via Caudina nei pressi del Museo civico “Calatia”. Un giovane, in sella ad uno scooter di colore nero, si è schiantato contro una Fiat Cinquecento di colore grigio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari dell’ambulanza del 118, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, che lo hanno trasportato presso l’ospedale Civile di Caserta. Da una prima ricostruzione, il giovane di circa 30 anni, che lavora presso un supermercato della zona, si è ferito alla testa e alla bocca; si è salvato solo grazie al casco di protezione che indossava. Ora, sul posto, ci sono i carabinieri della stazione locale agli ordini del maresciallo Di Carluccio, per i primi rilievi. L’arteria è bloccata al traffico veicolare in entrambe le direzioni.

