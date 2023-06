È iniziato il mese decisivo e anche il più atteso. Il gruppo britannico Segro plc e un fondo di investimento canadese si contendono l'acquisizione dell'Interporto Sud Europa (Ise). Rimodulate le offerte di acquisto, comprensive del prelievo delle pendenze creditizie (per oltre 120 milioni di euro), delle garanzie ai creditori e di tutte le pendenze giudiziarie. A questi si sommano l'acquisto delle infrastrutture. Si parte da un'offerta base che supera i 225 milioni di euro. In sintesi, queste sono le cifre che saranno poste all'attenzione dell'assemblea dei creditori che dovranno dare il via libera al piano concordatario, presentato presso la sezione fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, comprensivo della chiusura della procedura fallimentare e dell'offerta di trasferimento non solo dei titoli onerosi ma anche dei beni immobiliari. Salvo intoppi l'Ise, dopo 26 anni, si accinge a cambiare proprietà. Ma il percorso, fino ad oggi, è stato molto accidentato. Respinta la prima offerta, per "mancato rispetto della vincolante procedura di necessaria pubblicizzazione dell'offerta al debitore", è ripartito da zero il conto alla rovescia: entro fine giugno, è prevista una decisione dei creditori sulla migliore offerta. Fin qui, il tecnicismo di una vicenda che potrebbe cambiare la storia imprenditoriale e della logistica casertana dell'ultimo quarto di secolo. Il creditore che aspetta con trepidazione, più di tutti, è il Comune di Maddaloni. Congelati oltre 10 milioni di euro comprensivi di interessi e more, sotto forma di pagamenti di rate arretrate dell'Imu, da versare a seguito di «accertamento con adesione». Una somma fondamentale per la tenuta e la stabilità dei conti dell'ente.

Tanto che l'Imu, non pagata dall'Ise, è uno delle entrate fondamentali messe in bilancio. «Abbiamo sconfitto i gufi - insiste il sindaco Andrea De Filippo - e tutti coloro che avevano previsto prima il mancato incasso dell'Imu mai pagata dall'Interporto e poi la perdita, causa fallimento, dei restanti soldi. Errata la prima e la seconda previsione. Abbiamo premura che questa vicenda si concluda prestissimo non per timore di perdita dei fondi ma per liberare risorse da inserire». Il Comune sull'Interporto punta a fare cassa: fino ad oggi, già sono stati rottamati 12 anni di lite giudiziaria e rateizzati circa 12 milioni, relativi al decennio 2007-2017. Oltre a qualche rata sospesa restano da scontare, secondo il calendario di rateizzazione pattuito, quello che resta delle 70 rate mensili di circa 45mila euro cadauna che avrebbe dovuto portare all'estinzione del debito entro il 2027. In più, sarà incassato il surplus di gettito non previsto maturato grazie alle more e alla sanzioni per ritardato pagamento. «Si tratta - conclude De Filippo - di oltre tre milioni di euro aggiuntivi». Con il fiato sospeso, dal luglio 2015, ci sono anche i principali creditori che confidano nel concordato preventivo per inadempienza creditizia della Soesa bloccato a causa delle indagini, per bancarotta fraudolenta e distrazione di attivo, condotte dalla Procura. In tutta questa vicenda, costellata di conflitti (Regione, piccoli azionisti ed espropri), l'unico che continua fa incassare è il comune.