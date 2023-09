La pioggia e la grandine di ieri mattina hanno colpito pesantemente quasi tutto il territorio Casertano. Volontari dei Nuclei di Protezione civile e vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per affrontare le emergenze. Situazione molto critica a Maddaloni, dove è esondato il collettore fognario di via Cancello; nel pomeriggio, la strada è stata chiusa alle auto.

APPROFONDIMENTI Maltempo a Napoli, a Garibaldi metro inondata: «Colpa dei rifiuti sul tetto» Allagamenti e paralisi, arriva la prima pioggia: Napoli va subito in tilt Napoli Est, disagi maltempo: veicoli bloccati nel sottopasso di Barra

Un camion, che non avrebbe dovuto transitare in forza del divieto ai tir, è rimasto intrappolato dal cedimento del manto stradale all'altezza del tratto dove sono in corso i lavori per il raddoppio di via Baldina e la costruzione della fogna. Per un'ora gli agenti della polizia municipale, hanno dovuto deviare il traffico su via Calabricito. Lungo via Napoli, invece, un albero è crollato sul manto stradale senza conseguenze. In via Campolongo, una donna camminava scalza sotto la pioggia battente. La 43enne in stato confusionale è stata portata con ambulanza del 118 all'ospedale Moscati di Aversa. Osservato speciale il Volturno a Capua che, per fortuna, è rimasto nei limiti.

Situazione critica anche lungo la Nazionale Appia a Santa Maria a Vico. Sono saltati diversi tombini nel centro di San Felice a Cancello e in particolare lungo via Schiavetti, via Maddaloni e nella zona di Cancello Scalo, dove come al solito il sottopasso si è allagato. Ad Aversa via Diaz, via Linguiti e via San Lorenzo sono state impercorribili per tutta la giornata. Allagamenti anche in diverse zone dell'agro aversano. A Gricignano d'Aversa, all'incrocio tra via Sant'Antonio Abate e via Boscariello, è saltato un tombino e nella buca ci è finita una Lancia Ypsolon. Per fortuna, niente conseguenze per l'automobilista.

A Casaluce sommerse dalla pioggia via Principe Umberto e il centralissimo corso Vittorio Emanuele; disagi anche a Carinaro, a Lusciano e a Casal di Principe l'acqua piovana ha generato dei geyser in diverse strade. A Marcianise i problemi maggiori, come si verifica in occasioni di nubifragi, si sono registrati lungo via Novelli, viale della Vittoria, nella zona del cimitero e del Velodromo. A Santa Maria Capua Vetere allagate via Fardella e via San Giovanni, ma la situazione è rientrata nel giro di pochi minuti. Problemi alle fogne, registrati allagamenti di garage e scantinati a Macerata Campania lungo corso Umberto I, largo Chianche e al quartiere di Casalba; a Portico di Caserta nella zona industriale, lungo via Luigi Antonio Piccirillo e via Diaz e a Recale nei rioni Centimolo e Ponteviola e in piazza Della Repubblica. Infine, sul litorale domizio, mentre Mondragone e Castel Volturno sono state graziate, a Baia Domizia c'è stata una tromba d'aria. La terza da giugno. I danni sono stati limitati agli stabilimenti balneari, con gazebo e tende volati via e torrette di avvistamento dei bagnini rovesciate.