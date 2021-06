Maddaloni, maltrattamenti al Villaggio dei ragazzi: reati in prescrizione

La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato prescritto il reato di maltrattamenti per quattro educatori - condannati in primo grado - del Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni storica istituzione che dal 1946, con il suo Convitto e le sue scuole frequentati da ragazzi disagiati e non, rappresenta un fondamentale punto di riferimento per il territorio. I giudici di secondo grado hanno inoltre assolto, accogliendo la richiesta della Procura Generale, l'insegnante Maria Iesu (difesa da Alessandro Barbieri e Claudio Botti), condannata in primo grado a due anni e sei mesi, che rispondeva anche di violenza sessuale.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Boom di furti sulle auto in sosta,il caso finisce a... LA VIOLENZA Babygang, rissa e vendetta:due 16enni feriti a coltellate L'ECCELLENZA Mozzarella Dop, il Consorzio di Tutelacompie 40 anni: al via le... LA VIOLENZA Caserta, abusa della figlia minorenne:lei scappa dalla zia e lo fa...

I quattro educatori e la docente furono arrestati nel 2011, in seguito alle indagini della Polizia di Stato, da cui emersero abusi fisici e morali nei confronti di giovani studenti del Convitto interno al Villaggio, di età compresa tra gli 11 e i 16 anni; nell'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, furono indagati anche altri sei educatori. I fatti contestati risalivano al 2009, quando il Villaggio dei Ragazzi era gestito dai Legionari di Cristo e dalla Curia di Caserta, mentre oggi è amministrato da un Commissario nominato dalla Regione. In primo grado, nel maggio 2017, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere - collegio presieduto da Orazio Rossi - condannò con pene dai 2 anni e due mesi fino ai 3 anni e sei mesi gli educatori Domenico Bellucci, Francesco Edattico (entrambi difesi da Mariano Omarto), Gianluca Panico, Vincenzo Crisci e l'insegnante Maria Iesu, mentre per gli altri sei imputati (per i quali la Procura non ha presentato appello) pronunciò sentenze di assoluzione e prescrizione.

Pochi mesi dopo la condanna, i quattro educatori furono reintegrati nel proprio posto di lavoro al Villaggio, dove sono tuttora in servizio (solo Bellucci nel frattempo è andato in pensione). Ecco quindi la sentenza della Corte d'Appello, che chiude forse definitivamente la vicenda.