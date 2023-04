I padri Carmelitani Scalzi tra gli studenti del Villaggio dei Ragazzi per la messa tradizionale in vista della Pasqua

La tradizione voluta da don Salvatore d’Angelo è stata perpetuata anche quest'anno. Sulla scia del sacerdote e fondatore del Villaggio dei Ragazzi, ieri mattina è stata celebrata nella sala Chollet della Fondazione la messa in preparazione alla Pasqua per tutti gli studenti e il personale, non solo docente. La funzione è stata officiata da padre Leonardo Cuccurullo, dell’ordine dei Carmelitani scalzi della chiesa dell’Annunziata in Maddaloni. Presenti, tra gli altri, il commissario straordinario della Fondazione, Felicio De Luca, il sindaco Andrea De Filippo, i professori, una nutrita delegazione di dipendenti amministrativi e un gruppo di ex allievi guidato da Giulio De Cristofano.

«Approfittare di questi momenti comunitari che il Signore mette nelle nostre mani e imparate ad apprezzarli anche in nome di chi gestisce questa meravigliosa opera» l'esortazione agli studenti, durante l’omelia di padre Leonardo. Il commissario De Luca, dal canto suo, ha rivolto un affettuoso augurio di buona Pasqua ai ragazzi, alle famiglie e al personale: «Il rinnovarsi di momenti simili è molto importante perché esprime la continuità dell’azione della Fondazione sul territorio» ha sottolineato.

Questo, infine, il messaggio augurale del Sindaco De Filippo che, rivolgendosi agli studenti ha auspicato che “questa Pasqua rappresenti per tutti un momento di riflessione verso i tanti giovani a cui oggi le guerre negano diritti e libertà che sembravano definitivamente acquisiti”.