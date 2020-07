Si è messa in marcia l'autocolonna della solidarietà. Ieri mattina, la Scuola di Commissariato ha donato oltre 20 tonnellate di generi alimentari di prima necessità e a lunga conservazione alla Caritas diocesana di Caserta.

Il prefetto Raffaele Ruberto ha presenziato al passaggio di consegne dell'enorme quantitativo di derrate tra il comandante gen. Francesco Riccardi e don Antonello Giannotti (direttore dell'Ufficio diocesano). E' stata formata una autocolonna militare che ha richiamato, non senza emozione, altre recenti missioni dei mezzi militari impegnati durante la fase acuta dell'emergenza Covid. Sono le due facce della solidarietà con le stellette: il sostegno alle strutture sanitarie in difficoltà e oggi l'impegno di promozione delle politiche di aiuto ai più indigenti. Mai luogo è stato, per tradizione storica e missione, più idoneo: la sede del prestigioso «Primo reggimento mezzi mobili campali», impegnato nei servizi di logistica e acquartieramento delle forze impegnate in azioni di peacekeeping in mezzo mondo, ha messo a disposizione la sua esperienza per la raccolta. «Abbiamo risposto spiega il comandante Riccardi- alla chiamata della Caritas oggi subissata di richieste di aiuto. E lo abbiamo fatto in tre modi: il nostro personale ha liberamente aderito alla raccolta attingendo da risorse personali e dalla dispensa di casa. Lo abbiamo fatto mobilitando la rete di rapporti personali e professionali. Lo abbiamo fatto coinvolgendo nel progetto imprese che hanno aderito all'iniziativa».

LEGGI ANCHE Melinda Gates al contrattacco, Covid-19 devastante sulle donne, urgenti misure per equità di genere

Quando si combatte per soddisfare le necessità fondamentali i numeri sono decisivi. Infatti, nel ringraziare quanti hanno voluto offrire il proprio contributo, generale Riccardi ha voluto ricordare tutti i risultati ottenuti dagli uomini e dalle donne della Scu.com. che contro l'emergenza Covid, si sono sono impegnati alla donazione di sangue a sostegno del «Centro Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera» del Cardarelli e ora hanno risposta alla chiamata della Caritas.

«È nel Dna degli uomini e delle donne in uniforme esprimere in tutte le forme possibili il servizio al Paese con convinta dedizione e forte senso di appartenenza», ha detto il generale. Le derrate sono state consegnate a Caritas, parrocchie, mense per i poveri, banchi di solidarietà, centri di ascolto, servizi sociali comunali. «La destinazione precisa don Antonello Giannotti- sono i nuovi poveri, le nuove forme di esclusione che l'emergenza Covid-19 ha aggiunto ai tanti che già usufruivano dei servizi di assistenza». «Oggi le nuove povertà precisa don Antonello- hanno il volto di chi ha percepito con ritardo la cassa integrazione. Di quanti, già precari, hanno visto ridimensionare le entrate familiari. E poi ci sono gli invisibili: quelli che vivendo di lavori saltuari, a termine o a nero hanno perso ogni forma di sostentamento. È a questa fetta della società civile che va dedicata una missione di incontro, supporto e servizio». Parole che lasciano presagire, con la ripresa di settembre e lo sblocco delle procedure di licenziamento, l'arrivo di momenti ancora più difficili. Eppure dall'osservatorio privilegiato della Caritas diocesana arrivano anche parole di speranza: «Con la fine della quarantena per molti, stritolati dal bisogno, sono arrivate nuove opportunità di lavoro». Insomma, cooperazione e assistenza saranno decisive per affrontare le sfide del prossimo autunno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA