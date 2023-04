Schianto sulla Statale, muore geometra 41enne di Maddaloni

Schianto sulla Statale, muore geometra di Maddaloni. Il 41enne, originario del casertano ma residente a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, era in sella ad una moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un'automobile.

Il sinistro è avvenuto all'altezza di un incrocio. Sul posto gli operatori del 118 che hanno tentato di rianimare il 41enne ma senza riuscirvi.

L'uomo è morto. Ferito anche il conducente, 48enne, della vettura.