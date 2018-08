Domenica 26 Agosto 2018, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2018 13:14

MADDALONI - Secondo incendio grave in appena cinque giorni. Un altro grande cono di fumo nero (prodotto dalla combustione di materiale plastico) domina Maddaloni. È andato a fuoco un deposito di contenitori di materiale sintetico e di legno destinati all'ortofrutta.Due squadre di vigili del fuoco sono impegnate nello spegnimento di lingue alte anche quattro metri.La struttura, allocata in una stradina laterale di via Carrarone, è vicina alla Caserma Magrone della Scuola di commissariato dell’Esercito. Bloccato il traffico della provinciale 335.Un cono nero altissimo domina la periferia orientale e copre soprattutto l’area di via Carmignano e la frazione di Montedecore. Qui a scopo preventivo è stato chiesto alla popolazione di restare chiusa in casa e tenere chiuse le finestre. All’opera anche i volontari del nucleo operativo della Protezione Civile comunale.