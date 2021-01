MADDALONI- «La situazione è seria, ma non è grave». Intanto, il coprifuoco serale sarà anticipato alle 21. E’ una delle misure concertate, nell’agitato confronto tra il sindaco De Filippo e i capigruppo del Consiglio Comunale, voluto e invocato a causa della persistenza, da 15 giorni, del tasso di contagiati più alto in provincia. «L’allarmismo non è giustificato –spiega De Filippo- perché non si rilevano incrementi da picco ma solo la persistente stabilizzazione o invarianza della curva dei contagi. E proprio per questo, si è ritenuto opportuno optare per azioni di rafforzamento delle azioni anticontagio». Lunedì, il provvedimento che sarà accompagnato anche da una nota indirizzata al prefetto. Viste le segnalazioni di «comportamenti non rispettosi dei criteri di distanziamento e dei criteri dell’isolamento fiduciario», è l’intero civico consesso a chiedere un rafforzamento della vigilanza delle norme anticovid affidata in maniera prevalente alle forze dell’ordine. Respinta invece l’ipotesi, considerata inopportuna e divisiva, di ricorrere ad un ridimensionamento delle attività della fiera settimanale.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETA' Donazione di sangue all'AeronauticaSacche a disposizione... LA CRIMINALITÀ Coprifuoco violato per spacciare droga,arrestati due uomini e una... IL CARTELLONE Gli appuntamentidi Caserta e provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA