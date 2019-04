Domenica 7 Aprile 2019, 16:28

Ha aggredito la madre davanti ai carabinieri: è accaduto a Maddaloni, dove un 43enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. È stato il rifiuto di consegnargli il denaro necessario all’acquisto della droga all’origine dell’ennesima aggressione patita dalla 70enne che, esausta, ha deciso di denunciare tutto in caserma. Ai carabinieri, così, la donna ha raccontato che il figlio, tossicodipendente, già da tempo aveva assunto atteggiamenti violenti spesso sfociati in vere e proprie aggressioni fisiche.Quando, al termine formalizzazione della denuncia, i carabinieri l’hanno riaccompagnata presso la propria abitazione, la donna è stata immediatamente aggredita dal figlio che non s'era accorto della presenza dei militari. L'uomo, così, è stato immediatamente bloccato e arrestato in flagranza di reato.