Giovedì 27 Settembre 2018, 12:30

MADDALONI - Due pitbull, sfuggiti al controllo del padrone, incrociano un cane di piccola taglia. Lo aggrediscono e lo sbranano sotto gli occhi atterriti dei passanti e dei residenti. Tutti spettatori di scene molto crude, ieri mattina intorno alle 11, in via Santa Margherita nel cuore antico del centro storico pedemontano. Tra lo sconcerto prima e la mobilitazione generale poi, l'aggressione si è conclusa nel peggiore dei modi con una corsa, verso una locale clinica veterinaria, per cercare di salvare il cagnolino ormai agonizzante. È finita così la consueta passeggiata di quello che era per tutti il cane di quartiere: quattro zampe per poco più di 10 chili di peso. Si sono viste scene impensabili: i presenti hanno cercato, in tutti i modi, di far mollare la morsa ai due animali. Nel tentativo di sedare la ferocia e mettere in fuga gli aggressori, hanno utilizzato secchiate d'acqua a ripetizione. Qualcuno ha avuto il coraggio di tentare anche la separazione fisica della vittima intrappolata dagli aggressori, riportando lievi ferite alle gambe. Un'impresa per il salvataggio che è riuscita a metà.