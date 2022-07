Maddaloni, al via il progetto parco a tema Ludo & Felix

Di seguito, la dichiarazione di Filippo Ferdinando Gustavo Vettone, Ideatore e coordinatore del parco Ludo & Felix, che nascerà a Maddaloni, nel sito della Colacem S.p.A., di proprietà della famiglia Colaiacovo.

«In merito a quanto detto e scritto negli ultimi giorni, riguardo al progetto per la realizzazione del parco a tema Ludo & Felix, ci tenevo a precisare che, per quanto riguarda la ricerca di personale, vista la situazione attuale, ci è sembrato opportuno farla partire sin da subito. Considerata, infatti, la carenza di personale specializzato riscontrata in molte attività stagionali, alcune delle quali facenti parte del nostro settore e che ha causato numerosi problemi, anche da un punto di vista economico (vedi Gardaland, che si è trovato ad anticipare gli orari di chiusura di alcune attrazioni per questo motivo), la nostra ricerca, fatta in anticipo a scopo preventivo, è e sarà un modo per tutelarci nel momento in cui l’attività sarà pronta a partire.

Con questa modalità, ci troveremo, infatti, ad avere personale numericamente sufficiente e già adeguatamente formato, quando il parco sarà concluso ed inizierà la sua regolare attività. Per quanto concerne il discorso della richiesta di supporto e collaborazione alle Istituzioni, considerato il periodo contingente, ci è sembrato opportuno non gravare ulteriormente sulle urgenze che stanno tuttora coinvolgendo i decisori politici ed andare avanti, per non fermarci, per il momento, in autonomia a livello privato. Precisato questo, non seguiranno ulteriori notizie.

Da oggi continueremo a lavorare a pieno regime sul progetto, impegnandoci affinché, con le prossime comunicazioni, che non diffonderemo prima di settembre, avremo modo di rispondere in modo più concreto ed essere pronti per l’evento di posa della prima pietra, che si terrà dal 20 al 22 settembre, come già indicato. In quella occasione saranno comunicate, in modo dettagliato, tutte le novità sul progetto e le attività in progress».