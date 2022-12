Burocrazia croce e delizia: si sblocca una procedura urbanistica e se ne complica un'altra. I rapporti, negli ultimi mesi, tra i tecnici del territorio (ingegneri, architetti e geometri) e i dirigenti e i funzionari dell'Ufficio tecnico, non sono mai stati così tesi. Archiviata l'attesa per il Pua, relativa alla nuova area degli insediamenti produttivi, tra Maddaloni e San Marco Evangelista, si apre lo scontro sulla gestione degli interventi nel centro storico afflitto da gravi problemi di abbandono, assenza di manutenzione e crolli diffusi.

I tecnici spingono per il ricorso alla commissione integrata e commissione paesaggistica (organi formati da tecnici esterni) per l'attuazione delle direttive del piano di recupero e di interventi conservativi e ripristino sugli immobili non soggetti a vincoli. Regole certe di salvaguardia e tempi brevi. Invece, oltre all'ingorgo causato dal superbonus si registra anche il «doppio collo di bottiglia dell'approvazione» delle pratiche edilizie nel centro storico. «Il vero problema spiega l'ingegner Nicola Corbo, ex-assessore e decano dei tecnici locali - è che la gestione degli interventi nel centro storico sta diventando delicata. Non c'è volontà di attivare la commissione paesaggistica che permetterebbe di valutare gli interventi sugli immobili non sottoposti a vincolo».

Si rischia la paralisi: invece, di attuare le procedure di salvaguardia, già accolte nel piano di recupero e frutto di precedenti rilievi sul territorio fatte da esperti, tutta l'attività edilizia nel centro storico, anche quella non esplicitamente soggetta a vincolo, dovrà passare attraverso la Soprintendenza allungando i tempi di approvazione. «Si raddoppiano le procedure - conclude Corbo - perché bisogna ripartire ogni volta da zero e non da studi specifici già fatti. Tutto questo è costoso perché dilata, in maniera esagerata i tempi, e rischia di minare il successo delle ristrutturazioni per un'area minacciata da un grave degrado». La riforma delle procedure celeri, ma documentate e fondate su studi di settore, non passa. Non decollano così gli investimenti dei privati per arginare l'ammaloramento del patrimonio edilizio. Arbitro di un contenzioso scomodo è ancora il sindaco Andrea De Filippo chiamato a disinnescare l'insofferenza contro la «lentocrazia comunale».